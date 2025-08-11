Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Армения отказываются от применения силы друг против друга - проект мирного договора

Политика Материалы 11 августа 2025 17:01 (UTC +04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Армения отказываются от применения силы друг против друга.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"Стороны в своих взаимных отношениях будут воздерживаться от применения силы или угрозы её применения против территориальной целостности или политической независимости другой Стороны, а также от любых иных действий, несовместимых с Уставом Организации Объединённых Наций. Они не допустят использования третьей стороной их соответствующих территорий для применения силы против другой Стороны в нарушение Устава ООН", - говорится в тексте мирного соглашения.

