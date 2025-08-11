Баку и Ереван отказываются от территориальный претензий к друг другу сейчас и в будущем - проект мирного договора

БАКУ/Trend/ - Баку и Ереван отказываются от территориальный претензий к друг другу сейчас и в будущем.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"В полном соответствии со статьёй I Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу никаких территориальных претензий и не будут выдвигать таковые в будущем. Стороны обязуются не совершать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, направленных на раздел или подрыв, полностью или частично, территориальной целостности или политического единства другой Стороны", - говорится в тексте мирного соглашения.