Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Баку и Ереван отказываются от территориальный претензий к друг другу сейчас и в будущем - проект мирного договора

Политика Материалы 11 августа 2025 17:01 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Баку и Ереван отказываются от территориальный претензий к друг другу сейчас и в будущем.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"В полном соответствии со статьёй I Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу никаких территориальных претензий и не будут выдвигать таковые в будущем. Стороны обязуются не совершать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, направленных на раздел или подрыв, полностью или частично, территориальной целостности или политического единства другой Стороны", - говорится в тексте мирного соглашения.

Лента

Лента новостей

Читать все новости