БАКУ /Trend/ - На фоне стремительных геополитических изменений, происходящих в регионе Южного Кавказа, многие международные инициативы теряют свою актуальность. Одной из таких инициатив является наблюдательная миссия Европейского союза в Армении. Эта структура, изначально сформированная в корыстных целях, больше не играет функциональной роли в регионе, и ее деятельность сегодня стала как препятствием для регионального мирного процесса, так и инструментом, противоречащим духу международного права.

В начале 2023 года Европейский Союз развернул в Армении миссию гражданского наблюдения. По официальной версии, целью миссии было обеспечение стабильности на армяно-азербайджанской границе и содействие снижению напряженности. Но на самом деле эта инициатива была выдвинута президентом Франции Эмманюэлем Макроном, и основные цели, стоящие за миссией, носили геополитический характер. Таким образом, целью было усиление военно-политических позиций ЕС и Франции в регионе, создание искусственной напряженности в азербайджано-армянских отношениях и навязывание необходимости посредничества Запада.

То есть, деятельность миссии, начатая под названием "вклад в мир", на самом деле была гибридным средством, выбранным Западом, а точнее Францией, для реализации своих интересов в регионе.

Однако миссия Европейского Союза в Армении не смогла дать ожидаемого эффекта. Для этого есть несколько основных причин.

Формирование мирной повестки дня между сторонами. С 2024 года между Азербайджаном и Арменией активизировался прямой диалог. Были достигнуты предварительные договоренности о делимитации границ, усилены меры взаимного доверия. Эти процессы показали, что основа регионального мира должна быть заложена суверенными решениями двух стран, а не внешними посредниками.

Миссия ЕС отличалась своей односторонней позицией. Наблюдательная миссия продемонстрировала предвзятость в своей деятельности. Вооружение Армении, принятие резолюций против Азербайджана в Европарламенте и провокационные заявления официальных лиц Франции поставили под сомнение нейтралитет миссии. Эта ситуация нанесла серьёзный ущерб легитимности миссии.

Миссия ЕС в Армении была представлена как политическая инициатива Эмманюэля Макрона. Хотя президент Франции заявлял, что защищает Армению в рамках "христианской солидарности", его политика запомнилась как несбалансированная и ненастоящая.

В результате Франция потеряла доверие не только Азербайджана, но и других держав региона и была отстранена от посреднической миссии. Политика Макрона на Южном Кавказе провалилась как в дипломатическом, так и в стратегическом плане.

Нынешняя реальная ситуация в регионе показывает, что миссия ЕС носит формальный характер. На фоне прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией, урегулирования пограничных вопросов, открытия коммуникационных линий и установления взаимного доверия деятельность этой миссии бессмысленна и нежелательна.

Следовательно, миссия должна быть упразднена.

Миссия ЕС в Армении, по сути, еще раз доказала, что иностранное вмешательство вместо того, чтобы создавать стабильность в регионе, только усугубляет существующую напряженность. На фоне новых реалий, складывающихся между Азербайджаном и Арменией, эта миссия уже утратила свое функциональное значение.

Сегодня путь к миру лежит не через Брюссель, Париж или Вашингтон, а через Баку и Ереван. Если международные институты хотят поддержать этот процесс, им необходимо отказаться от односторонних инструментов и корыстных инициатив. Миссия ЕС, полностью противоречащая такому подходу, должна быть упразднена, а искусственному влиянию на мирную повестку в регионе должен раз и навсегда быть положен конец.

