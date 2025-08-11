Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви направили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Trend, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени членов Международного центра Низами Гянджеви выражаем Вам самые искренние поздравления по случаю подписания в Соединенных Штатах Америки при свидетельстве Президента Дональда Трампа Совместной декларации, в которой Азербайджан сыграл ключевую роль.
Это историческое достижение является не только триумфом дипломатии и государственного мастерства, но и доказательством превосходства разума над разногласиями.
Оно является решающим шагом на пути к обеспечению прочного мира в Кавказском регионе и запомнится как веха в деле укрепления стабильности, сотрудничества и процветания всех народов региона. Мы также верим, что этот мир достигнет всех мест, где семьи, дети и общины по-прежнему страдают.
Мы особо подчеркиваем личный и решающий вклад в успешное завершение этого процесса, внесенный Вашим превосходительством, продемонстрировавшим дальновидность, непоколебимую преданность и твердую приверженность делу укрепления взаимопонимания и конструктивного диалога между народами.
Международный центр Низами Гянджеви с гордостью наблюдает за растущей ролью Азербайджана как надежного и уважаемого партнера в глобальных усилиях по установлению мира и по-прежнему готов поддерживать инициативы, которые наводят мосты между народами и культурами в духе наших общих ценностей.
Ваше превосходительство, примите заверения в нашем глубоком уважении и почтении.
Вайра Вике-Фрейберга
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, Президент
Латвийской Республики в 1999-2007 годах
Исмаил Серагельдин
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка в 1992-2000 годах
Росен Плевнелиев
Президент Болгарии в 2012-2017 годах
Златко Лагумджия
премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах
Эка Ткешелашвили
заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах
Иво Йосипович
Президент Хорватии в 2010-2015 годах
Чаба Кереши
председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Младен Иванич
председатель Президиума Боснии и Герцеговины в 2014-2015 годах, 2016-2017 годах
Волкан Бозкыр
председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вук Еремич
председатель 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Амина Гуриб-Факим
Президент Маврикия в 2015–2018 годах
Петр Стоянов
Президент Болгарии в 1997-2002 годах
Сьюзенн Эллиотт
президент и главный исполнительный директор Национального комитета по вопросам внешней политике Америки
Филип Вуянович
Президент Монтенегро в 2003-2018 годах
Димитрис Аврамопулос
Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству в 2014–2019 годах
Ив Летерм
премьер-министр Королевства Бельгия в 2008, 2009-2011 годах".
