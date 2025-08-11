Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Король Иордании позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 11 августа 2025 12:44 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 11 августа Король Иордании Его величество Абдалла II ибн Аль Хусейн позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Король Иордании поздравил главу нашего государства и народ Азербайджана с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и достигнутыми историческими результатами в Вашингтоне, выразил надежду, что эти договоренности послужат обеспечению прочного мира, безопасности и всестороннего сотрудничества в регионе.

Поблагодарив за поздравления, глава нашего государства подчеркнул важность подписанной между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве Президента США Дональда Трампа совместной декларации, а также парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и других документов с точки зрения обеспечения мира в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил особую роль Президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора были затронуты двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией, выражено удовлетворение нынешним состоянием политических связей, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах.

