Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан и Армения признают границы периода СССР – проект мирного договора

Политика Материалы 11 августа 2025 17:01 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Армения признают границы периода СССР.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.

"Подтвердив, что границы между советскими социалистическими республиками бывшего СССР стали государственными границами соответствующих независимых государств и признаны таковыми международным сообществом, Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга", - говорится в тексте мирного соглашения.

Лента

Лента новостей

Читать все новости