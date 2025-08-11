США признают Азербайджан бесспорным лидером на Южном Кавказе - итальянский политолог

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп стремится обеспечить прочный мир между Арменией и Азербайджаном через двустороннее сотрудничество. США признают Азербайджан бесспорным лидером на Южном Кавказе, особенно в таких сферах, как энергетика, военное дело, торговля и дипломатия, где влияние страны превосходит Грузию и Армению.

Об этом Trend сказал итальянский политолог Сальваторе Сантанджело.

"США ставят целью построение долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией посредством инвестиций, торговли и развития инфраструктуры. Администрация Трампа успешно достигла всеобъемлющего соглашения, удовлетворяющего все стороны. Оно предусматривает взаимное признание, признание спорных вопросов по границам, требующих решения, а также создание инфраструктуры, способствующей миру, например, охраняемого США проекта TRIPP. Через 99-летнюю аренду TRIPP США планируют прямое присутствие на Южном Кавказе с целью предотвращения возможных конфликтов", - отметил эксперт.

Сантанджело добавил, что сотрудничая с Турцией, которая становится решающим игроком в регионе, США стремятся ограничить влияние России, чья роль здесь постепенно снижается.

"Тем не менее важно отметить, что Россия продолжит играть роль на Южном Кавказе, который станет ключевым элементом строящегося Международного транспортного коридора Север-Юг. Трамп не стремится вытеснить Россию из региона - географию не изменить - но надеется использовать ослабление ее влияния для усиления позиций США на Южном Кавказе с перспективой более глубокого проникновения в Центральную Азию", - объяснил аналитик.

По словам политолога, создание Стратегической рабочей группы между США и Азербайджаном имеет большое значение и представляет собой важный шаг в замене провалившейся Минской группы ОБСЕ, которая не смогла обеспечить мир на Южном Кавказе.

"В Азербайджане есть школа переговорщиков мирового уровня, которые неоднократно демонстрировали свои навыки в последние годы, что проявилось, например, в посредничестве Азербайджана в диалоге между Сирией и Израилем. Стратегическое партнерство США и Азербайджана нацелено на развитие существующего диалога с целью взаимного усиления на мировой арене", - добавил он.

Политолог отметил, что США исторически поддерживают хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, что является одной из ключевых причин успеха Трампа в достижении этой исторической вехи.

"Американское влияние сейчас достигает своего пика, во многом благодаря усиливающейся роли Турции в регионе, что повышает вероятность положительно повлиять на позиции Азербайджана и Армении по разным вопросам. Кроме турецкой поддержки, США займут стратегически важное положение для выхода в Зангезурский коридор через свое присутствие в проекте TRIPP. Помимо этого, осведомленность США о событиях в регионе усилится благодаря плану Трампа расширить дипломатическую сеть страны в Армении и Азербайджане. В целом, продвигая торговую взаимосвязь и способствуя двустороннему диалогу, ожидается, что обе страны в конечном итоге решат свои многолетние проблемы", - заключил Сальваторе Сантанджело.