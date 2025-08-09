Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
ОБСЕ готова выполнить возложенные на нее задачи в рамках своего мандата для реализации Совместной декларации

Политика Материалы 9 августа 2025 20:10 (UTC +04:00)
ОБСЕ готова выполнить возложенные на нее задачи в рамках своего мандата для реализации Совместной декларации
Фото: ОБСЕ

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Мы приветствуем подписанную 8 августа в Вашингтоне Совместную декларацию, поздравляем Армению и Азербайджан с этим важным шагом и высоко оцениваем важную роль Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в ее реализации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении ОБСЕ, размещенном на официальном сайте этой международной структуры.

В заявлении говорится, что ОБСЕ подтверждает свою приверженность всем усилиям, направленным на обеспечение устойчивого мира и стабильности в обеих странах: «ОБСЕ готова выполнить задачи, возложенные на нее в рамках своего мандата для реализации Совместной декларации от 8 августа».

