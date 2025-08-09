МИД России положительно оценил переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

БАКУ/ Trend/ - Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания, при этом одним из важнейших условий назвала всеобъемлющую нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, основанную на учете интересов народов обеих стран.

Как сообщает Trend, по ее словам, Россия последовательно поддерживает все усилия, способствующие достижению этой ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки.

Официальный представитель МИД отметила, что российская сторона дополнительно проанализирует вашингтонские заявления по разблокированию региональных коммуникаций. Она подчеркнула, что важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.