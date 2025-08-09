Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Таджикистан приветствует подписание декларации между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 9 августа 2025 19:22 (UTC +04:00)
Таджикистан приветствует подписание декларации между Азербайджаном и Арменией
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 9 августа Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдар-оглы,

Искренне поздравляю Вас и дружественный народ Азербайджана с подписанием Совместной декларации с Республикой Армения, которая открывает путь к достижению прочного мира между двумя странами.

Мы приветствуем это историческое событие и подчёркиваем важность мирного диалога как единственного средства разрешения кризисов и конфликтов.

Убеждены, что достигнутые договоренности создадут необходимую основу для развития добрососедских отношений и партнёрства между двумя государствами и, одновременно, будут способствовать укреплению основ стабильности и безопасности на Кавказе и расширению конструктивного межрегионального сотрудничества.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар-оглы, крепкого здоровья и новых свершений в Вашей ответственной деятельности во благо дружественного народа Азербайджана", - говорится в телеграмме.

