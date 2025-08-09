Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ /Trend/ - 9 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, передает Trend.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием основанных на братстве и стратегическом союзничестве отношений между Азербайджаном и Турцией в различных областях.

Была отмечена важность документов, подписанных в рамках визита Президента Ильхама Алиева в США, в частности, декларации, подписанной Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при свидетельстве Президента США, парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также совместного обращения об упразднении Минской группы ОБСЕ, с точки зрения обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

Отметив особую роль Президента США Дональда Трампа в достижении этих результатов, глава нашего государства выразил уверенность в том, что транспортное соединение, которое послужит налаживанию беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванским регионом, будет способствовать процветанию всего региона.

Глава нашего государства высоко оценил роль Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и братской Турции в процессе нормализации между Арменией и Азербайджаном и выразил признательность за это.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с проявленным им лидерством в продвижении мирной повестки в регионе и отметил, что Турция всегда поддерживает мир и стабильность в регионе.

Во время беседы начало экспорта азербайджанского природного газа в Сирию через территорию Турции было расценено как позитивное событие, было заявлено, что это внесет вклад в энергетическую безопасность Сирии и укрепление социального благополучия ее населения.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецких братских связей.