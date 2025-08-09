Историческое соглашение в Белом доме: новая эра мира в регионе

БАКУ /Trend/ - Подписанная в Белом доме трехсторонняя Декларация возложила на правительство Армении конкретные обязательства. Глава азербайджанского государства охарактеризовал их как домашнее задание для Армении.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев.

"Если до этого этапа эти обязательства, в том числе требование устранить из конституции Армении территориальные претензии к нашей стране озвучивала сама Азербайджанская Республика, то теперь нашей справедливой позиции выразил поддержку глобальный центр силы - Вашингтон - и Президент США Дональд Трамп. Это показывает, что направленная на мир и стабильность, продуманная внешнеполитическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева приносит свои плоды и обеспечивает региону большой мир. Это в то же время сулит перспективы сотрудничества, охватывающие многие сферы. Причем речь идет не только о сотрудничестве между Арменией и Азербайджаном, но и о взаимодействии в большой географии, выходящей за рамки региона", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что на высшем уровне и в письменной форме Вашингтон поддержал также предложение Азербайджана об упразднении препятствующей миру и стабильности в регионе Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур.

"Одним из достижений, закрепленных в Белом доме, стало и обеспечение беспрепятственного сообщения с Нахчываном, являющимся частью Азербайджана. Требование Президента Ильхама Алиева, озвучиваемое на протяжении многих лет на различных международных площадках, нашло отражение в официальном документе, подписанном в Белом доме. Это еще раз доказывает, что политика и дипломатические усилия Президента Ильхама Алиева, направленные на установление прочного мира в регионе и открытие коммуникаций, получили поддержку и на глобальном уровне. Важность устранения этих препятствий была также поддержана Президентом Дональдом Трампом. Если Армения и впредь будет занимать позицию, препятствующую процессу, то, как отметил Президент Ильхам Алиев, это будет расценено как проявление неуважения к США", - отметил он.

Политолог Ильяс Гусейнов сказал Trend, что подписанный в Вашингтоне документ между лидерами Азербайджана и Армении имеет большое значение.

По его словам, в регионе начинается новый этап для мира, стабильности и безопасности.

"Этот документ имеет историческое значение. Каждый из его пунктов формирует приоритеты с точки зрения будущего региона.

Один из них касается обращения об упразднении Минской группы ОБСЕ. После 44-дневной войны и локальных антитеррористических мероприятий Минская группа фактически не действовала. Встречи, проходившие в формате Минской группы, имели целью лишь заморозить конфликт, поддержать оккупанта и продлить период оккупации. Переговоры в таком формате, безусловно, не могли дать результата. Азербайджан собственными силами освободил свои исторические земли от оккупации, сформировав новый статус-кво в регионе", - сказал он.