Трехсторонняя встреча в Вашингтоне: заключительный этап на пути к миру

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в США имеет большое значение для развития азербайджано-американских отношений, дальнейшего продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, а также установления мира и сотрудничества в регионе.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

По словам депутата, отмена 907-й поправки является важным шагом с точки зрения определения будущих контуров азербайджано-американских отношений. "Подписание Меморандума о взаимопонимании откроет путь к подготовке новых документов, которые создадут правовую базу для сотрудничества в таких сферах, как энергетика, торговля и транзит, включая региональные связи, инвестиции в экономику, охватывающие искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру, а также это оборона, безопасность и борьба с терроризмом", - сказал он.

А.Бадамов отметил, что визит Президента Ильхама Алиева в США также открывает новые возможности в вопросе нормализации отношений с Арменией и делает путь к миру необратимым и коротким. Так, по поводу упразднения Минской группы в ОБСЕ было направлено совместное обращение. "Если бы не эта встреча на высоком уровне в Вашингтоне, переговоры о подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией могли бы продолжаться бесконечно", - добавил он.

Депутат добавил, что одним из самых важных моментов в подписанном документе является вопрос реализации специального проекта коммуникации под названием "Маршрут процветания и мира Трампа". "Будет обеспечен беспрепятственный проезд между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. США уже начнут инвестировать в "Маршрут Трампа", и в ближайшее время мы станем свидетелями открытия этой дороги", - отметил он.

Депутат Милли Меджлиса Эльнара Акимова сказала Trend, что усилия США по достижению долгосрочного и устойчивого мира между двумя странами Южного Кавказа начались с приходом к власти администрации Трампа.

"Весьма важным шагом на встрече в Вашингтоне следует считать подписание Меморандума между лидерами Азербайджана и США в целях углубления сотрудничества в сферах региональной взаимосвязанности, экономических инвестиций в передовые технологии и искусственный интеллект, энергетики, торговли и безопасности. Решение США отменить 907-ю поправку, много лет препятствовавшую оказанию помощи Азербайджану, также является одним из самых ценных и важных жестов в адрес Азербайджана", - сказала она.

По ее словам, вчерашняя историческая встреча также предусматривает реализацию Зангезурского коридора. Кроме того, по результатам встреч было направлено совместное письмо касательно Минской группы. Также Армения согласилась с необходимостью внесения изменений в свою конституцию, чтобы исключить территориальные претензии к Азербайджану. После этого не останется никаких препятствий для подписания мирного договора сторонами.

Кроме того, депутат отметила парафирование текста мирного договора.

"Всё это является итогом дальновидной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым", - сказала Э.Акимова.