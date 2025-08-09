БАКУ/Trend/ - Вашингтонская декларация, подписанная 8 августа 2025 года, стала не просто мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией, а политическим манифестом новой эпохи на Южном Кавказе. В Белом доме Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп закрепили договорённости, которые снимают один из самых затяжных конфликтов постсоветского пространства с повестки международной политики.

Эта договорённость — результат не случайного стечения обстоятельств, а последовательной и продуманной стратегии Ильхама Алиева. На протяжении многих лет он вёл линию на восстановление территориальной целостности Азербайджана, опираясь на внутреннюю консолидацию общества, модернизацию вооружённых сил и укрепление дипломатических позиций на международной арене. После военных успехов азербайджанской армии Алиев сумел перевести преимущество в политическую плоскость, где каждый шаг был направлен на закрепление результата в глазах мирового сообщества.

Вашингтонская встреча стала кульминацией этой работы. Именно Алиев предложил конкретную и реалистичную «дорожную карту» послевоенного урегулирования, которая позволила преодолеть многолетний тупик. Его подход — твёрдое отстаивание ключевых интересов при готовности к конструктивным компромиссам — создал атмосферу, в которой даже давние оппоненты смогли перейти от взаимных обвинений к подписанию исторического документа.

Особое значение этого соглашения заключается в том, что оно открывает перед Южным Кавказом — и в том числе перед Арменией — принципиально новые перспективы развития. Алиев не просто добился политической победы, но и заложил основу для будущего экономического рывка региона. Теперь у стран региона появляется шанс выйти из состояния постоянного конфликта и направить ресурсы на развитие инфраструктуры, модернизацию промышленности и повышение уровня жизни. Для миллионов людей в Азербайджане, Армении и соседних странах это означает переход от нестабильности и неопределённости к прогнозируемому, более «сытому» и благополучному будущему.

Ключевым инструментом этой трансформации станет Зангезурский коридор. Это не просто транспортный проект — это артерия, которая соединит Каспий с Чёрным морем и Средиземноморьем, открыв прямой и быстрый маршрут от Китая до Европы. Экономический эффект от его запуска будет ощущаться не только в Баку или Ереване, но и во всех странах на пространстве Евразии. Рост торговли, инвестиции в логистику, новые рабочие места и расширение рынков — всё это принесёт ощутимую выгоду сотням миллионов человек в Евразии.

Примечательно, что Ильхам Алиев смог добиться фактического решения по Зангезурскому коридору ещё до подписания окончательного мирного соглашения с Арменией. Это говорит о его умении просчитывать стратегические шаги на годы вперёд и использовать дипломатические возможности на максимуме. Закрепив проект в международной повестке, он не только обеспечил Азербайджану прямое транспортное сообщение с Нахичеванью и Турцией, но и превратил страну в ключевой транзитный узел глобального масштаба.

Заключённая декларация фактически закрывает эпоху Минской группы ОБСЕ, чья многолетняя деятельность так и не привела к реальному миру. Ильхам Алиев в этом процессе выступил не только как глава государства, но и как архитектор новой региональной реальности, способный переопределить баланс сил в Евразии.

Вашингтон, 8 августа 2025 года - это время и место, когда Президент Ильхам Алиев смог гениально закрепить на международном уровне результаты военной и политической борьбы, превратив победу в устойчивый мир, а своё имя — в символ стратегической дальновидности, дипломатического мастерства и умения открывать новые горизонты для целых регионов.

Ильгар Гусейнов

Директор АМИ Trend