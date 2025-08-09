Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Сингапура

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму, сообщает Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с 60-летием независимости Республики Сингапур.

За минувший период Сингапур, пройдя большой путь, превратился в стремительно и динамично развивающееся государство мира, добившееся весомых успехов в области экономики, промышленности, науки, современных технологий и других сферах.

Верю, что мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути развития азербайджано-сингапурских дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.