Вашингтонский триумф Баку: мир, развитие, Зангезурский коридор

БАКУ /Trend/ - По приглашению Президента США Дональда Трампа Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил рабочий визит в США, который отражает не только новый этап двусторонних отношений, но и серьезные изменения на политической карте всего Южного Кавказа. Более того, присутствие в Вашингтоне премьер-министра Армении Никола Пашиняна придало дипломатическим маневрам два параллельных направления: одно было исключительно платформой Баку-Вашингтон, а другое - переговоры Баку-Ереван.

Подписанная вчера в Вашингтоне Совместная декларация между Азербайджаном, Арменией и США - это не просто протокольный документ. По сути, это многоуровневое политико-экономическое соглашение, где конкретными пунктами закреплены новый баланс сил в регионе, правила игры и роль внешних акторов. Этот документ - не просто итог одного раунда переговоров, а долгосрочная рамка, интегрирующая Южный Кавказ в глобальные процессы.

Первый и наиболее важный элемент - парафирование текста будущего мирного договора между Баку и Ереваном. С юридической точки зрения это еще не подписание, но уже согласование окончательной редакции. Это говорит о том, что стороны преодолели основные разногласия. Упомянутая в документе "необходимость ратификации" предусматривает поэтапное завершение процесса и официально фиксирует условие изменения Конституции Армении - что является одним из стратегических требований Азербайджана.

Второй момент - совместное обращение в ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ. Этот шаг фактически означает демонтаж института постконфликтного урегулирования, давно утратившего политический смысл. Ликвидация механизмов, созданных в другой эпохе, открывает путь новым платформам, свободным от груза старых моделей посредничества.

Одним из ключевых пунктов документа является вопрос транспорта. Обеспечение беспрепятственного прохода между основной территорией Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении - это не только элемент региональной логистики, но и часть международных транспортно-энергетических коридоров. Это полностью соответствует новой геоэкономической логике: физическая связанность территорий является основным условием как политической стабильности, так и инвестиционной привлекательности.

Четвёртый важный пункт — проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Это точка пересечения геополитики и инфраструктурной экономики: Зангезурский коридор задуман как важная артерия регионального развития, интегрированная в глобальную маршрутную стратегию США. По сути, это долгосрочный концессионный проект, в рамках которого американский капитал получает доступ к строительству и эксплуатации транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры.

Закрепленные в декларации принципы уважения международных границ, отказа от реваншизма, неприменения силы во внешней политике могут выглядеть формально, но они дают сторонам возможность опираться на универсальные международно-правовые стандарты. В условиях кризиса глобальных институтов это можно рассматривать как попытку частично восстановить нормативную политику в регионе.

Последний пункт документа скорее символичен, но в дипломатии символы порой не менее значимы, чем конкретные положения. Благодарность Президенту США за личную посредническую роль закрепляет за Трампом статус гаранта процесса. Это своего рода "якорь", повышающий политическую ответственность сторон перед Вашингтоном.

В стратегическом измерении этот документ можно рассматривать как элемент более масштабной трансформации мировой торговой системы. Пересмотр тарифной политики США и увязывание доступа на их рынок с политическими соглашениями формируют новый тип конкурентной модели. В этой модели интеграция в евроатлантическое экономическое пространство становится для таких стран, как Азербайджан и Армения, прагматичным выбором - способом диверсификации внешних партнеров без разрыва связей с альтернативными блоками.

Внутренние мотивы Азербайджана в этом процессе состоят из трех взаимосвязанных факторов: стратегическая безопасность, экономическая экспансия и международная легитимизация послевоенного статус-кво.

В плане безопасности Баку стремится закрепить итоги войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года. Подписание документа при участии США выполняет здесь роль "политического гарантирования": любой откат со стороны Армении будет рассматриваться не только как нарушение двусторонних договоренностей, но и как вызов позиции глобального игрока.

Экономическая логика также важна. Участие в крупных инфраструктурных проектах - от Зангезурского коридора до энергетических и цифровых магистралей - позволяет Азербайджану выйти за рамки нефтегазовой специализации, укрепив статус Каспийского региона как логистического узла, связывающего Ближний Восток, Европу и мировые рынки. Здесь мы видим точку пересечения географии и геоэкономики: транспортная карта региона фактически превращается в карту политического влияния.

Третий элемент - международная легитимизация. Совместная декларация, подписанная в присутствии Президента США, включает азербайджанские инициативы в трансатлантическую дипломатическую систему. Это важно не только для линии Баку-Вашингтон, но и для имиджа Азербайджана в Европе и Азии - как стороны, способной договариваться в рамках универсальных международных норм.

Мотивация Армении носит скорее оборонительный характер. Для Еревана главная задача - снизить уровень внешнеполитической изоляции и предотвратить экономическую маргинализацию. Потеря традиционных рынков, разрушение транзитных схем и охлаждение отношений с некоторыми партнерами делают новые форматы сотрудничества неизбежными. Привлечение США в качестве гаранта соглашений с Азербайджаном дает Армении как политический щит, так и возможность подключиться к ранее избегаемым проектам, переформатировав инфраструктурную политику.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом его внешнеполитический стиль резко отличается от инерционных подходов администрации Байдена - конкретные соглашения превыше идеологических заявлений. Для Баку это означает восстановление характерной для прежних республиканских администраций прагматичной модели сотрудничества, где геополитический реализм перевешивает риторические конструкции.

В этом контексте Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Вашингтоне и предусматривающий создание стратегической рабочей группы между правительствами Азербайджана и США, означает институционализацию нового уровня партнерства. Это переход от разрозненных и эпизодических контактов к системной архитектуре сотрудничества, включающей энергобезопасность, развитие транспортно-транзитных коридоров, инвестиции в высокие технологии, включая искусственный интеллект, а также углубленное взаимодействие в области обороны и антитеррора.

Одним из политико-символических итогов стало намерение Дональда Трампа приостановить исполнение поправки № 907. Этот правовой реликт начала 1990-х годов долгие годы использовался как инструмент давления на Азербайджан под предлогом "блокады Армении". С точки зрения международного права и принципов равноправного партнерства этот шаг фиксирует отказ Вашингтона от дискриминационной нормы, утратившей юридическое и политическое основание.

Параллельная дипломатическая линия визита Президента Ильхама Алиева в Вашингтон была направлена на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией. Ключевым событием стала встреча двух лидеров при участии Дональда Трампа и подписание Совместной декларации. В отличие от предыдущих попыток, этот документ закрепляет не только политические намерения, но и конкретные юридические обязательства сторон.

Особо следует отметить закрепление в документе принципа обеспечения беспрепятственной сухопутной связи между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Это решение фактически выводит вопрос Зангезурского коридора из многолетнего тупика. В бакинской дипломатии этот коридор всегда представлялся как элемент восстановления исторической транспортной связанности, а не как инструмент давления на соседнее государство. Примечательно, что США в Вашингтоне согласились выступить гарантом функционирования этого маршрута, что придает проекту международно-правовой вес и значительно снижает риск его блокировки.

С тактической точки зрения одним из важных результатов стало парафирование текста мирного договора министрами иностранных дел двух стран. С точки зрения международной дипломатии этап парафирования подтверждает завершенность согласования всех пунктов документа и переводит процесс в фазу подготовки к официальному подписанию. Пункт о проведении Арменией конституционного референдума в 2026 году превращает этот процесс в многоэтапную процедуру с четкими юридическими стадиями.

Для США углубление стратегического партнерства с Баку решает сразу несколько задач. Во-первых, укрепляет диверсификацию энергоснабжения Европы за счет маршрутов, обходящих территорию России и Ирана. Во-вторых, создает основу для интеграции Южного Кавказа в межконтинентальные логистические сети, что полностью соответствует американской концепции "resilient supply chains" - устойчивых цепочек поставок, защищенных от политических рисков.

Для Азербайджана новый формат сотрудничества с Вашингтоном открывает доступ к технологиям, инвестициям и политическим гарантиям, которые ранее в основном ограничивались рамками ежегодных льгот, предоставляемых президентскими указами. В этом контексте приостановка действия поправки № 907 - не просто символический жест, а важный элемент демонтажа правовых барьеров, годами мешавших полномасштабному сотрудничеству.

Региональный эффект визита уже выходит за рамки двусторонней плоскости и распространяется на более широкую политическую географию. Принятие Ереваном условий, связанных с Зангезурским коридором и конституционной реформой, превращает дипломатическую инициативу Баку в прецедент, изменяющий политико-правовый ландшафт соседней страны. При этом выступление США в роли гаранта этих соглашений формирует новый баланс влияния, в котором ведущие европейские акторы, особенно Франция, оказываются вытесненными на периферию процесса.

Символически это оценивается как прямое поражение линии, которую Париж последовательно проводил многие годы, - ограничивать Баку и усиливать позиции Армении на международных площадках. Более того, отказ от монополии ЕС на посредничество и выбор в пользу американско-азербайджанской платформы разрушает модель, в которой Брюссель использовал мирный процесс как инструмент политического давления.

В долгосрочной перспективе визит в Вашингтон может стать отправной точкой формирования нового консенсуса на Южном Кавказе. В рамках этого консенсуса Азербайджан выступает не только военным победителем, но и архитектором устойчивого порядка, предполагающего сочетание гарантий безопасности, экономической взаимозависимости и институциональных механизмов регулирования.

Вашингтонский документ в долгосрочном плане может запустить три параллельных процесса.

Первый - институционализация регионального формата с участием США, что выведет диалог из хрупкой двусторонней плоскости в более прочную многостороннюю рамку.

Второй - формирование новой логистической и энергетической карты, где Азербайджан берет на себя ключевые транзитные функции, а Армения получает возможность экономической реанимации через международные коридоры.

Таким образом, подписанная декларация - это не финиш, а стартовая позиция. Ее политический вес будет определяться не только текстом, но и способностью сторон превратить закрепленные в ней принципы в работающие механизмы.