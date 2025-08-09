Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией

Политика 9 августа 2025
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявило министерство иностранных дел Ирана, сообщает Trend.

Согласно заявлению, Иран рассматривает это соглашение как важный шаг к реализации устойчивого мира в регионе.

Отмечается, что Иран готов продолжать конструктивное сотрудничество с Азербайджаном и Арменией для сохранения мира и стабильности, экономического развития региона посредством двустороннего и регионального сотрудничества.

