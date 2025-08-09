Между Арменией и Азербайджаном установлен мир - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Армения и Азербайджан уже заключили мир, подписав документ в Вашингтоне.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, сообщает Trend.

"То, что произошло – это историческое событие. Я уже несколько месяцев говорю, что между Арменией и Азербайджаном не будет войны, будет мир. Сегодня мы уже можем сказать, что мир установлен и он установлен в рамках суверенитетов и территориальной целостности наших стран", - отметил Н.Пашинян.

