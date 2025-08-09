Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
МИД Саудовской Аравии приветствует соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

Материалы 9 августа 2025 09:15 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел (МИД) Королевства Саудовская Аравия приветствует соглашение, достигнутое между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения при участии США.

Об этом говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии, сообщает Trend.

В заявлении выражена уверенность в том, что это соглашение, которое будет служить интересам народов двух государств и Кавказского региона, ознаменует начало нового этапа взаимопонимания, сотрудничества, безопасности и стабильности между Арменией и Азербайджаном.

