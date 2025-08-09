Пакистан приветствует соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией - Шахбаз Шариф

БАКУ /Trend/ - Пакистан приветствует историческое соглашение, подписанное между Республикой Азербайджан и Республикой Армения на саммите в Белом доме с участием Президента США Дональда Трампа.

Как передает Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Он отметил, что это знаменательное событие знаменует начало новой эры мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе - регионе, пережившем десятилетия конфликтов и человеческих страданий.

"Мы поздравляем Президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с этим историческим соглашением, которое отражает мудрость, дальновидность в определении курса на мирное будущее для своего региона. Пакистан всегда поддерживал братский народ Азербайджана, и мы поддерживаем его в этот славный момент его истории.

Мы также высоко ценим посредническую роль США под руководством Президента Дональда Трампа, которая позволила обеим сторонам прийти к соглашению, открывающему новые возможности для торговли, развития связей и региональной интеграции. Мы надеемся, что этот дух диалога послужит примером для других регионов, столкнувшихся с затяжными конфликтами", - сказал он.