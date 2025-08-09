Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи со встречей Президента Ильхама Алиева с Дональдом Трампом и Николом Пашиняном в Вашингтоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи со встречей Президента Ильхама Алиева с Дональдом Трампом и Николом Пашиняном, состоявшейся в Вашингтоне.

Как передает Trend, в публикации говорится:

"Сегодня в Вашингтоне Президент Азербайджана, Президент Соединённых Штатов Америки и премьер-министр Армении подписали Совместную декларацию, и парафировав мирное соглашение, предприняли важный шаг на пути к заключению окончательного мирного соглашения.

Поздравляю наш народ с этим историческим событием! Пусть всегда будет мир! Да упокоит Аллах души шехидов наших героических сынов, отдавшими жизнь за освобождение наших земель от оккупации! Да хранит Всевышний наш родной Азербайджан!"