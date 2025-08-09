Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что Меморандум о взаимопонимании между Exxon и SOCAR приведет к реализации важного проекта

Политика Материалы 9 августа 2025 04:09 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Уверен, что Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Exxon и SOCAR приведет к реализации важного проекта.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

Отметив возможность обнаружения крупных нефтяных ресурсов в Азербайджане, глава государства подчеркнул, что Exxon имеет большой опыт работы в нашей стране. «Мы верим в будущее этого проекта. Если бы не верили, то не присутствовали бы на церемонии подписания», - добавил Президент.

