Президент Ильхам Алиев: Не сомневаюсь, что при изменении конституции Армении из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану

Политика Материалы 9 августа 2025 03:34 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Не сомневаюсь, что при изменении конституции Армении, - армянская сторона также заявляет, что эти изменения должны быть внесены, - из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану. В противном случае это будет неуважением в первую очередь к Соединенным Штатам Америки.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

«Потому что все знают, и наша позиция воспринимается с понимаем практически всеми ведущими международными акторами, в том числе Соединенными Штатами Америки, при подписании мирного соглашения должны быть решены все вопросы, и необоснованные территориальные претензии к нам должны быть оттуда исключены. Поэтому у меня нет никаких сомнений в этом вопросе», - подчеркнул глава государства.

