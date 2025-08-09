Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США имеет большое значение

Политика Материалы 9 августа 2025 01:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США имеет большое значение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США создана Рабочая группа. Этот документ имеет большое значение.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

Отметим, что 8 августа в Вашингтоне Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

