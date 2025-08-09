Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Президента США за отмену 907-й поправки

Политика Материалы 9 августа 2025 00:33 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа за отмену 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы».

Как сообщает Trend, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы в Вашингтоне: «Я хотел бы поблагодарить господина Президента за отмену спустя 33 года ограничения, которое было введено в отношении Азербайджана всего через год после восстановления им независимости в 1992 году. Это произошло именно сегодня. Азербайджанский народ будет действительно помнить этот день с большой честью и огромной благодарностью».

