Встречи Президента Ильхама Алиева в Белом доме будут транслироваться в прямом эфире

БАКУ /Trend/ - Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев проведет встречи в Белом доме.

Как сообщает Trend, встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом запланирована на 15:20 по местному времени (23:20 по бакинскому времени).

В 16:00 по местному времени (00:00 по бакинскому времени) с участием Президента США Дональда Трампа состоится встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Встречи Президента Азербайджана можно будет посмотреть в прямом эфире по следующим ссылкам:

https://youtube.com/@whitehouse?si=xPOdX0lCjaZzBAii

https://x.com/whitehouse

