Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Румынии

Политика Материалы 8 августа 2025 19:07 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил Президенту Румынии Никушору Дану письмо с соболезнованиями.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего Президента Румынии, видного государственного деятеля Иона Илиеску.

Ион Илиеску внес большой вклад в формирование и развитие связей, укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Румынией. Он неоднократно посещал Азербайджан. Встречи с ним всегда вспоминаю с самыми приятными впечатлениями.

В связи с этой тяжелой утратой выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного и всему народу Румынии".

