Потерпевшие рассказали в суде о пытках в армянском плену

БАКУ /Trend/ - Потерпевший Идрис Мирзоев, давший 8 августа показания на судебном процессе в Бакинском военном суде, сообщил, что в апреле 1994 года был взят в плен армянскими вооруженными силами в Тертерском районе.

Как сообщает Trend, Идрис Мирзоев рассказал, что во время плена он содержался в Шушинской тюрьме, Агдере и Ханкенди. Он был насильно привлечен к строительству свино - и птицеферм в азербайджанском селе Агбулаг (Ходжавендский район – ред.), которое в тот период находилось под оккупацией армянских вооруженных сил.

В плену его избивали и пытали, в том числе разбили бутылку о голову. В результате полученных травм у И.Мирзоева был поврежден позвоночник, из-за чего он хромает. «Они пытали нас, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении», – сказал он.

Габиб Алиев рассказал, что в 1992 году, в период прохождения действительной военной службы в Лачине, получил ранения в боях и вследствие этого попал в плен. Будучи раненым, он подвергался пыткам. Его сослуживца, также попавшего в плен, сожгли на его глазах. В течение года и восьми месяцев плена Габиба Алиева удерживали в подвале. Он был освобожден из плена 8 мая 1995 года.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.

