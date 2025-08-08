В Вашингтоне будет преодолена точка невозврата в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией - Фархад Мамедов

БАКУ/Trend/ - В рамках визита Президента Ильхама Алиева в США будет преодолена точка невозврата в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в соцсети написал азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

«В рамках встреч намечается подписание Совместной Декларации, где будет подтверждена мирный характер отношений между Азербайджаном и Арменией. Также стороны согласились обратиться в ОБСЕ по роспуску МГ ОБСЕ и «предпринять дальнейшие шаги по достижению подписания и ратификации упомянутого соглашения». Это важный элемент в череде заявленных Азербайджаном справедливых условий для мирного договора.

Подчеркнем, что все это будет происходить в присутствии президента США, страны, которая является сопредседателем МГ ОБСЕ и обладает влиянием на подавляющее большинство членов ОБСЕ!!!» - добавил он.

Ф.Мамедов отметил, что наряду с реализацией первого условия Азербайджана, закладывается основа реализации и второго условия по изменению Конституции Армении и процесс ратификации мирного договора обуславливается результатами референдума! Парафированный текст договора создает гарантии того, что согласованные статьи останутся неизменными.

«Зангезурский коридор будет! Это будет специальный режим для одной единственной коммуникации в рамках большого процесса разблокировки. И это станет суверенным решением Армении при участии США. Беспрепятственность и международные гарантии безопасности, о которых говорил Президент Ильхам Алиев имплементируются в рамках соглашения Армении и США! Президент Ильхам Алиев сформировал мирную повестку в регионе и планомерно шел к ее реализации. Восстановление территориальной целостности и суверенитета в рамках международного права, инициация мирного договора с Арменией, согласование текста мирного договора и принципиальная позиция по разблокировке коммуникаций», - добавил он.

Политолог подчеркнул, что всё это происходило в условиях чинимых препятствий как «на земле», так и на уровне СБ ООН.

«Президент Ильхам Алиев демонстрировал примеры стойкости и выдержанности, продвигал видение Азербайджана, стремился внести в рамки конструктивности предложения из вне, а при попытках давления со стороны Байденов, Блинкенов, Макронов и Боррелей просто игнорировал их, оставляя висеть в воздухе их угрозы и шантаж. Сегодня закрываются многие темы, связанные с прошлым, и открываются новые темы о будущем!» - заключил он.