Сегодня в Вашингтоне под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достигает всех поставленных целей – Рамиз Юнус

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Вашингтоне под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достигает всех поставленных целей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Facebook написал азербайджанский политический аналитик Рамиз Юнус.

«В результате Отечественной войны 2020 года Азербайджан освободил свои земли и вынудил Армению подписать акт о капитуляции, а Совместная декларация – очередная победа Президента Азербайджана и нашей страны, так как Армения приняла все условия Азербайджана.

И ещё: данное событие это и крах Президента Франции Макрона, страдающего азербайджанофобией, французских депутатов, «признающих» бывшее надуманное образование, Европейского парламента, западных медиа, Amnesty International, Human Rights Watch, армянского лобби, ANCA. Это крах тех, кто угрожал Азербайджану санкциями, изоляцией, всяких "боррелей, фрэнков паллоне, адамов шиффов" и т.д.», - написал он.

Р. Юнус подчеркнул, что то, что произойдет сегодня в Вашингтоне по своему историческому значению достойно того, чтобы Президент Азербайджана, Премьер-министр Армении и Президент США были номинированы на Нобелевскую премию мира.

«Как говорил великий Платон: "Основа всякой мудрости, есть терпение" и Президент Азербайджана сегодня в Вашингтоне это прекрасно доказывает», - добавил он.