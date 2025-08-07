Лица, получившие ранения в результате атак вооруженных сил Армении, ставшие жертвами мин и подвергшиеся пыткам в плену, дали показания в суде (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 7 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые принимающим участие в процессе, состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил им предусмотренные законодательством права и обязанности.

Затем судья огласил новые документы, поступившие в суд. Они касались, в частности, того, что некоторые из потерпевших, приглашенных для дачи показаний, находятся за пределами страны, один из потерпевших скончался и т.д. Судья отметил, что данные документы будут приобщены к материалам уголовного дела. Стороны не возразили против этого.

Правопреемница потерпевшего Хафиза Абдуррахманова — Ульвия Абдуррахманова заявила, что ее супруг погиб в 2020 году в 44-дневной Отечественной войне на направлении Тертер-Агдере.

Правопреемник потерпевшего Хагани Ибрагимова — его сын Адиль Ибрагимли в своих показаниях сообщил, что его отец стал шехидом в 1994 году в боях против вооруженных сил Армении.

Правопреемник Кямрана Аскерова — его отец Байрам Аскеров заявил, что его сын стал шехидом в 2020 году во время Отечественной войны.

Правопреемник Джавада Гусейнова — его отец Джавид Гусейнов сообщил, что его сын стал шехидом в результате провокации вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Сахавет Гусейнов и Полад Велиханов сообщили, что получили осколочные ранения в результате провокации со стороны вооруженных сил Армении во время Апрельских боёв 2016 года.

Турал Халилов и Мурад Гюльалиев в своих показаниях указали, что были ранены 16 ноября 2021 года на лачинском направлении в результате внезапного нападения вооруженных сил Армении.

Русиф Сафаров сообщил, что 19 сентября 2023 года получил три огнестрельных ранения на ходжалинском направлении в результате снайперского огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Нихад Иманов, Вусал Бабаев, Айхан Насибов, Илькин Мамедзаде, Этибар Мамедов, Нусрет Гусейнов, Немат Сулейманов, Наиль Гулиев, Рамиль Адыгёзалов, Захид Гафаров, Джавид Мамедли, Сенхем Мустафаев, Чингиз Мустафаев, Эмин Эминов, Сельман Мамедов, Руфат Новрузов и Юсиф Асадуллаев в своих показаниях сообщили, что получили ранения в 2020 году во время Отечественной войны в результате обстрелов, открытых вооруженными силами Армении.

Сабит Байрамзаде, Эльмеддин Исмаилов и Аяз Гасанли сообщили, что получили ранения в результате подрыва на мине во время Отечественной войны.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, Кянан Насиров заявил, что получил тяжелое ранение в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении 12 июля 2020 года во время боев в Товузе.

В своем заявлении Гылман Гусейнов сообщил, что 2 августа 2022 года получил ранение в результате разрыва мины при разминировании в селе Гараханбейли Физулинского района. Ему ампутировали правую ногу. Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, потерпевший отметил, что в результате инцидента пострадали еще двое человек.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Рамин Алиев сообщил, что 8 октября 2022 года получил ранение в результате разрыва мины во время строительства дороги Агдам–Физули.

Шариф Алиев в своих показаниях сообщил, что в ноябре 2020 года, во время Отечественной войны, был ранен на ходжавендском направлении и взят в плен. Он заявил, что в плену подвергался избиениям и различным пыткам.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевший сообщил, что после того, как он был взят в плен, его перевезли в другое место — как он позже узнал, в Иреван. До пленения он получил ранения в грудную клетку и обе ноги. После того как его взяли в плен, армянские военные, говоря на русском и армянском языках, требовали от него повторять определенные слова. За отказ повторить эти слова ему выстрелили в область стопы правой ноги.

Отвечая на вопросы обвиняемого Давида Бабаяна, Ш.Алиев заявил, что до того как попасть в плен, четверо его сослуживцев погибли, а он сам и еще один военнослужащий получили ранения. Находившийся в тяжелом состоянии раненый азербайджанский солдат был убит военнослужащими вооруженных сил Армении контрольным выстрелом. А Ш.Алиев был взят в плен.

Отвечая на вопросы обвиняемого Давита Ишханяна, потерпевший сообщил, что после возвращения в Азербайджан был прооперирован в клинике в Гяндже.

Потерпевший сообщил, что был возвращен в Азербайджан 15 декабря 2020 года.

Джейхун Танрывердиев в своих показаниях сообщил, что во время несения военной службы в июле 1997 года был взят в плен вооруженными силами Армении. Он был возвращен в Азербайджан 17 сентября 1999 года. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, пострадавший заявил, что в плену подвергался избиениям, оскорблениям и пыткам.

Наиль Раджабли в показаниях заявил, что был взят в плен вооруженными силами Армении в Бейляганском районе 1 января 1998 года во время прохождения военной службы. Он содержался в изоляторе в Ханкенди, Шушинской тюрьме, Иреванской тюрьме. Он был возвращен в Азербайджан 18 июля 2000 года. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он сказал, что он получил увечья в результате полученных в плену травм, в том числе ему сломали палец, его избивали и пытали.

Амиль Алиев и Мурад Садыг отметили, что были ранены во время антитеррористической операции, проведенной Азербайджанской армией в сентябре 2023 года.

Самир Джабиев заявил, что получил пулевое ранение в Гядабее 17 августа 2010 года в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении.

Седреддин Муршудов сообщил, что во время прохождения военной службы 2 февраля 1997 года с нанесением увечий он был взят в плен вооруженными силами Армении. В плену он содержался в Шуше и Ханкенди. Его избивали, подвергали пыткам. Потерпевший сказал, что во время плена его избивали на почве национальной вражды, потому что он азербайджанец, подвергали пыткам, в результате чего он получил тяжелые травмы. 25 октября 1999 года он был передан Азербайджану.

Арзу Мухтаров в своих показаниях сообщил, что 12 июля 1992 года был ранен на Муровдаге, попал в плен и отправлен в Ханкенди. В плену его пытали, избивали. 14 мая 1994 года он был освобожден в обмен на деньги.

Юнис Исмаилов в показаниях заявил, что был ранен и попал в плен во время боев за Агдамский район в 1993 году. Он был освобожден из плена 10 мая 1996 года. Как и другие пленные, он подвергался пыткам, ему и другим пленным насильно вырывали зубы.

Тебриз Балаев, Фархад Гулиев (гражданское лицо), Яшар Мамедов (гражданское лицо), Асиф Тагиев, Адалят Нагиев (гражданское лицо), Сайяд Абдуллаев (гражданское лицо), Миралам Исаев, Парвин Аббасов, Абсалам Джавадзаде и Кямран Султанлы в показаниях сказали, что пострадали в различное время в результате провокаций со стороны вооруженных сил Армении.

Араз Аббасов отметил, что попал в плен 5 июня 1993 года. 24 августа того же года он был освобожден из плена. В плену его избивали и подвергали пыткам.

Нусрет Азизов сообщил, что попал в плен 1 февраля 1994 года в селе Абдуррахманлы Физулинского района. 12 мая 1995 года он был передан Азербайджану. Он также заявил, что в плену его избивали и подвергали пыткам.

Мохлат Махмудов в своих показаниях сказал, что был ранен и попал в плен 23 июля 1993 года во время боев за Агдамский район. В плену он подвергался жестоким пыткам, систематическому избиению, бесчеловечному обращению. Находясь в плену, на его глазах застрелили одного из пленных азербайджанцев. В ноябре того же года он бежал из плена вместе с азербайджанцем по имени Мехман.

Велхед Мамедов находился в плену с 16 июня 1993 года по 10 мая 1996 года, Джамаледдин Алиев – с 14 по 20 августа 1995 года. В.Мамедов был освобожден из плена вместе с несколькими азербайджанцами в обмен на деньги. Во время плена каждый из них подвергался пыткам.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 8 августа.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.