Пострадавшие в результате атак вооруженных сил Армении, жертвы мин, а также лица, находившиеся в плену и в заложниках, выступили с показаниями в суде (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 4 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Выступивший с показаниями Инглаб Мамедов сообщил, что во время 44-дневной Отечественной войны, будучи гражданским лицом, пострадал в городе Мингячевир, где он проживает. Он отметил, что 4 октября 2020 года в результате попадания ракеты был разрушен его двухэтажный дом, а он сам и трое его малолетних детей оказались под завалами и получили ранения.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший отметил, что возле его дома не было никаких военных объектов. «Позже мы узнали, что это была ракета «Смерч», выпущенная вооруженными силами Армении», — сообщил потерпевший.

Выступивший с показаниями Эльчин Багиров сообщил, что понес материальный и моральный ущерб в результате падения ракеты «Смерч» возле его дома в Мингячевире. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он заявил, что в результате этого инцидента он, его мать — Набат Багирова и дядя получили ранения. По словам потерпевшего, его дядя от полученных травм утратил трудоспособность.

Эльмеддин Алишанов в своих показаниях сообщил, что 26 февраля 2021 года получил ранения в результате разрыва мины в освобожденном от оккупации Губадлинском районе, и ослеп на один глаз.

Пострадавший Самир Султанов сообщил, что в 1994 году получил ранение в Физулинском районе и был взят в плен. Он содержался в плену в Горисском районе Армении и был возвращен в Азербайджан 29 апреля 1995 года.

Балагардаш Меликмамедов сообщил, что 4 февраля 2021 года получил ранения в результате разрыва мины. По его словам, в ходе инцидента был ранен ещё один военнослужащий, а другой военнослужащий погиб.

Назарали Керимов заявил, что в марте 2016 года получил ранение в селе Гапанлы Тертерского района в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Самир Пириев заявил, что 5 мая 2007 года во время несения военной службы получил ранение в селе Чайлы Тертерского района в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Другие потерпевшие — Мурад Бабаев, Гисмет Фарзалиев, Рашад Гаджиев, Рамазан Балакишиев, Сакит Гасанов, Алим Эфендиев, Хязри Исмаилов, Нурлан Мансуров, Самед Искендеров, Хатаи Мансуров, Турадж Назаров, Азад Мардалиев, Низами Талыбов, Ислам Татаев, Али Мехтиев, Алиаббас Алямов, Акшин Агаев, Самир Самедов, Эмиль Магеррамов и Кянан Ахадов в своих показаниях сообщили, что получили ранения в ходе Отечественной войны в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Армении.

Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, Адалят Султанов сообщил, что 1 сентября 2006 года получил огнестрельное ранение в результате провокации со стороны вооруженных сил Армении в селе Алханлы Физулинского района.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, пострадавший Салим Мамедов сообщил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время совершения Ходжалинского геноцида он был взят в заложники. Его увезли в Ханкенди, где в плену подвергали пыткам и избиениям. Через пять дней он был возвращен азербайджанской стороне.

Мать Мухаммеда Мамедли - Мехрибан Мамедова, выступая в качестве его правопреемницы, в своих показаниях сообщила, что её сын стал шехидом во время Отечественной войны — 2 октября 2020 года в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Правопреемница потерпевшего Эльмара Ибрагимова — его мать Умму Ибрагимова в своих показаниях сообщила, что её сын стал шехидом в ходе Отечественной войны — 2 октября 2020 года в результате обстрела, открытого вооруженными силами Армении.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, потерпевшая Адиля Алиева сообщила, что в 1992 году, во время Ходжалинского геноцида, она вместе с родственниками и земляками была взята в заложники и увезена в Ханкенди. По словам потерпевшей, в Ходжалинском геноциде её близкие были убиты вооруженными силами Армении.

После этого был объявлен перерыв в заседании.

По окончании перерыва судья объявил, что обвиняемому Левону Балаяну назначен новый адвокат. Левон Балаян заявил, что не возражает против этого.

Затем судебный процесс продолжился допросом потерпевших.

Выступивший с показаниями Герай Гашимов отметил, что в 1992 году получил осколочные ранения в боях за село Гервенд Агдамского района.

Зульфугар Гусейнов в своих показаниях сообщил, что 8 сентября 1991 года по пути из города Агдам в село Гарадаглы Ходжавендского района, управляемый им автобус марки «ЛАЗ» был обстрелян в селе Киш того же района. В результате инцидента погибли 8 мирных жителей, находившихся в автобусе, десятки получили ранения, в том числе и сам З.Гусейнов.

Фаик Мамедов в своих показаниях сообщил, что 2 сентября 1992 года в результате ранения был взят в плен. В плену он подвергался избиениям и пыткам. 6,5 месяцев его удерживали в Иреване, где принудительно заставляли выполнять различные работы. Через 2 года, 2 месяца и 14 дней ему удалось бежать из плена. В то время он содержался в плену в селе Халфали Шушинского района.

Бахрам Самедов в своих показаниях сообщил, что, находясь на военной службе, 20 апреля 2003 года получил огнестрельное ранение на посту в Физулинском районе в результате обстрела со стороны вооруженных сил Армении. Отвечая на вопросы обвиняемого Левона Мнацаканяна, он отметил, что инцидент произошел в результате нарушения режима прекращения огня со стороны армянских вооруженных сил, цель которых заключалась в захвате поста, однако им не удалось добиться этого.

Эльшад Самедов в своих показаниях подтвердил сказанное Б.Самедовым. Он сообщил, что в ходе этого инцидента получил огнестрельное ранение.

Турал Бахрамлы сообщил, что 23 ноября 2020 года получил ранения в результате подрыва на мине на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.

Ильгар Сафаров в своих показаниях сообщил, что во время военной службы 17 августа 1995 года он вместе с сослуживцами был взят в плен вооруженными силами Армении. Он и другие пленные подверглись избиению. Позднее они были возвращены азербайджанской стороне в обмен на деньги.

Заур Махмудов сообщил, что 26 декабря 2023 года получил ранения в результате подрыва на мине в Агдаме.

Руфат Баламамедов отметил, что 19 марта 1992 года получил ранение в селе Ашагы Эскипара Газахского района в результате артиллерийского обстрела со стороны Армении.

Правопреемник потерпевшего Анара Велиева — его отец Гамза Велиев сообщил, что его сын стал шехидом в Суговушане во время Отечественной войны.

Мушфик Алиев в своих показаниях сообщил, что 23 августа 1993 года, возвращаясь из Физули в Бейляган, транспортное средство, в котором он находился, было обстреляно вооруженными силами Армении. В результате инцидента погибли пятеро пассажиров. М.Алиев был взят в плен и содержался в течение 2 лет, 9 месяцев и 17 дней в Ходжавенде, Ханкенди, в Шушинской тюрьме и других местах. В плену он подвергался избиениям и пыткам.

Правопреемник потерпевшего Аллахверди Бабаева — его отец Алят Бабаев сообщил, что его сын стал шехидом в первый день Отечественной войны 2020 года на Суговушанском направлении.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Рашад Газиев сообщил, что 30 сентября 2021 года получил ранения в результате подрыва на мине в селе Шелли Агдамского района.

Сахиб Абдуллаев в своих показаниях сообщил, что получил ранение в ходе Апрельских боев 2016 года.

Афик Гасымов заявил, что был взят в плен 4 января 1993 года и возвращен азербайджанской стороне 26 апреля того же года. Он отметил, что в плену подвергался избиениям и пыткам.

Эльмеддин Алишанов сообщил, что 18 апреля 1994 года был взят в плен в раненом состоянии. Он содержался в плену в Агдаме, Ханкенди и других местах, где его принудительно привлекали к строительству дома для Самвела Бабаяна. Он подвергался избиениям и пыткам, у него были вырваны зубы.

Правопреемник Турана Мамедова - Наги Мамедов сообщил, что его брат стал шехидом 7 октября 2020 года в Суговушане во время Отечественной войны.

Яшар Абдуллаев сообщил, что в 1994 году был взят в плен в боях за Кяльбаджар. Во время плена содержался в Агдере, Ханкенди, Шушинской тюрьме и других местах. В плену его регулярно избивали и подвергали пыткам. 8 мая 1996 года он был передан азербайджанской стороне.

В своих показаниях Кямиль Бабаев сказал, что был взят в плен вооруженными силами Армении, содержался 1 год и 10 месяцев, в плену подвергался пыткам.

Асиф Байрамов в своих показаниях отметил, что, находясь на военной службе, в 2003 году был взят в плен вооруженными силами Армении, а через неделю возвращен азербайджанской стороне.

В своих показаниях Эйваз Хабиев заявил, что в 1993 году на муровском направлении был взят в плен вооруженными силами Армении, подвергался пыткам в течение 2 лет и 8 месяцев.

Мурад Амирбеков рассказал, что во время Отечественной войны, 22 октября 2020 года он получил ранение во время ракетного обстрела вооруженными силами Армении Габалинского района, где он проживал.

В своих показаниях Расиф Керимзаде сказал, что 2 октября 2022 года в селе Беюк Таглар Ходжавендского района получил травмы в результате разрыва мины в ходе реконструкционных работ в качестве сотрудника компании.

Пострадавшие - Рафаэль Халилов, Фуад Мусаев, Салман Гасанов, Пюнхан Алиев, Нияд Алиев, Эмин Джамалов, Масим Аскеров, Ибадат Ягублу и Гусейн Гамидов в своих показаниях заявили, что в разные времена получили ранения в результате провокаций вооруженных сил Армении.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 7 августа.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица – Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири – обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.