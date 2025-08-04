Сахиба Гафарова председательствовала на сессии Межпарламентского форума Конференции ООН в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - В городе Аваза Туркменистана 4-го августа в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, начал свою работу Межпарламентский форум. Представляющая нашу страну на этом мероприятии спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова председательствовала на первой сессии форума «От Вены до Авазы: нерешённые вызовы, извлечённые уроки и путь вперёд».

Как сообщает Trend, выступавшие на сессии представители государств-участников делились своими мнениями по обсуждаемым темам.

Спикер Милли Меджлиса отметила плодотворность обсуждений и коснулась значения таких площадок в плане обмена опытом и новыми идеями. Принятый на заключительной сессии и отражающий общие взгляды участников форума итоговый документ, по её словам, окажет значительную поддержку в достижении общих целей и будет способствовать реализации Программы действий Авазы.

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