Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Швейцарской Конфедерации

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер по случаю национального праздника страны, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для развития азербайджано-швейцарских отношений в русле дружбы и продолжения нашего плодотворного сотрудничества.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Швейцарской Конфедерации – постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.