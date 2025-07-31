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Увеличено число заместителей директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах - Указ

Политика Материалы 31 июля 2025 13:39 (UTC +04:00)
Увеличено число заместителей директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах - Указ

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Увеличено количество заместителей директора Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменениях, внесенных указом Президента Ильхама Алиева в «Устав Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах» .

Согласно поправке, у исполнительного директора Службы теперь будет три заместителя, тогда как ранее их было только один.

Руководство текущей деятельностью Службы осуществляет исполнительный директор, который назначается на должность и освобождается от должности Советом. У исполнительного директора есть три заместителя, которые по его представлению назначаются на должность и освобождаются от должности Советом.

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