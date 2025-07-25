Группа поддержки корсиканского народа Милли Меджлиса распространила заявление в связи с резолюцией Нацассамблеи Франции

БАКУ /Trend/ - Группа поддержки корсиканского народа в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана распространила заявление касательно проекта новой резолюции, выдвинутой в Национальном собрании Франции, сообщает в пятницу Trend.

"На днях в Национальном собрании Франции проармянскими и антиазербайджанскими элементами была выдвинута новая резолюция. Сами авторы проекта уже ясно указывают на суть документа. В этой резолюции, являющейся очередной попыткой вмешательства во внутренние процессы в нашем регионе, как обычно, искажаются реалии, демонстрируется открытое неуважение к территориальной целостности Азербайджана и выдвигаются ложные обвинения против нашей страны.

Похоже, что продвижение мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, особенно после встречи в Абу-Даби, ни в коем случае не отвечает интересам определенных сил. Эти силы выбрали курс на обострение ситуации и подрыв мирного процесса. Попытка выдвинуть очередную бесполезную резолюцию в Национальном собрании Франции - наглядный пример этого.

С другой стороны, стоит отметить, что последние договорённости между Новой Каледонией и Францией ясно демонстрируют уверенное продвижение Новой Каледонии в направлении формирования как самостоятельного государства. В такой ситуации поддержка, оказанная Новой Каледонии со стороны гражданской инициативы и неправительственной организации - Бакинской инициативной группы (БИГ), вызывает у Франции сильное раздражение. Можно с уверенностью сказать, что французская сторона пытается ответить на деятельность БИГ в своей манере - через упомянутый проект резолюции", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в целом суть подобных шагов - будь то антиазербайджанская деятельность таких лиц, как Валери Пекресс и Анн Идальго, или принятые до сих пор в Национальном собрании резолюции против Азербайджана - заключается в том, что Франция не может смириться с тем, что оказалась полностью вне мирной повестки на Южном Кавказе. По этой причине она пытается всеми средствами вновь обострить ситуацию в регионе. Наибольшую поддержку в этом Франции оказывают армянское лобби и проармянские круги.

"Особо следует подчеркнуть ещё один важный момент: в действиях, направленных против Азербайджана, четко прослеживается деятельность единой сети, звенья которой тесно связаны между собой. Отдельные элементы этой сети, действуя в интересах определённых кругов, предпринимают различные провокации в парламентах Швейцарии, Франции и в Конгрессе США, пытаясь сорвать повестку, направленную на установление мира в регионе. Однако они должны знать, что подобные провокации ни в малейшей степени не повлияют на независимую политику, проводимую Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и никакие внешние вмешательства в процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, допущены не будут", - подчеркивается в заявлении.

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