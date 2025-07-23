Президент Ильхам Алиев: Динамика развития отношений между Азербайджаном и Египтом вызывает удовлетворение

БАКУ /Trend/ - Динамика развития отношений между Азербайджаном и Египтом вызывает удовлетворение. Взаимные визиты высокого уровня и регулярные контакты играют важную роль в наполнении нашего сотрудничества новым содержанием.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня Революции.

"Сегодня имеется большой потенциал для углубления наших отношений в различных областях. Верю, что, воспользовавшись этими возможностями, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения наших традиционно дружественных связей, плодотворного взаимодействия на благо наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Египта – постоянного благополучия и процветания", - отмечается в письме.