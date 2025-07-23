Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Египта

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня Революции, сообщает в среду Trend.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Арабской Республики Египет – Дня Революции.

Динамика развития отношений между Азербайджаном и Египтом вызывает удовлетворение. Взаимные визиты высокого уровня и регулярные контакты играют важную роль в наполнении нашего сотрудничества новым содержанием.

Сегодня имеется большой потенциал для углубления наших отношений в различных областях. Верю, что, воспользовавшись этими возможностями, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего расширения наших традиционно дружественных связей, плодотворного взаимодействия на благо наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Египта – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.