Азербайджан и Армения очень близки к миру — Трамп

БАКУ/Trend/- Азербайджан и Армения очень близки к миру, заявил президент США Дональд Трамп, передает Trend.

«Что касается Армении и Азербайджана, мы сотворили там настоящее чудо, и они уже близки к миру. Заключение соглашения произойдет совсем скоро», — сказал он.

Отметим, что 10 июля состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча прошла в конструктивной атмосфере.

Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки - делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.

Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.