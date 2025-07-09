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Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 9 июля 2025 11:37 (UTC +04:00)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начались совместные лётно-тактические учения «Тарлан-2025», проводимые с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой Министерство обороны Азербайджана, на церемонии открытия учений минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Выступившие на церемонии руководители учений пожелали участникам успехов и подчеркнули важность проводимой совместной деятельности. Было отмечено, что учения играют особую роль в укреплении азербайджано-казахстанского военного сотрудничества.

Затем, в соответствии со сценарием, личный состав приступил к поэтапному выполнению поставленных задач.

Отметим, что совместные учения продлится до 10 июля.

Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
Начались учения «Тарлан-2025» с военнослужащими Азербайджана и Казахстана (ФОТО/ВИДЕО)
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