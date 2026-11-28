БАКУ/ Trend/ - Задержаны двое граждан Афганистана, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу из Ирана в направлении Азербайджана.

Как сообщили в субботу в пресс-центре Государственной пограничной службы, указанные лица были задержаны в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск.

"Мероприятия по охране государственной границы и борьбе с незаконной миграцией продолжаются. По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.