В лесном массиве в Агдеринском районе вспыхнул пожар (ФОТО)

Происшествия Материалы 8 августа 2025 00:01 (UTC +04:00)
В лесном массиве в Агдеринском районе вспыхнул пожар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В лесном массиве, расположенном в поселке Суговушан Агдеринского района, вспыхнул пожар.

Как сообщает Trend, огонь стремительно распространяется и уже охватил обширные территории.

Во время пожара на месте происшествия зафиксировано два взрыва мин. Большое количество мин на данной территории значительно осложняет работу пожарных подразделений МЧС.

На место происшествия направлены техника и личный состав Агдеринской, Нафталанской и Тертерской пожарных частей. В настоящий момент продолжаются активные мероприятия по тушению огня.

