Назван объем оборота Бакинской фондовой биржи

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года общая стоимость сделок по всем финансовым инструментам, осуществленных на Бакинской фондовой бирже (БФБ), составила 8,874 миллиарда манатов.

Это на 4,743 миллиарда манатов или в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

При этом количество сделок, осуществленных за отчетный период, составило 3737, что на 1659 единиц или в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

7, 977 миллиарда манатов оборота БФБ пришлось на сделки РЕПО. Это на 4,964 миллиарда манатов или в 1,6 раза меньше, чем в предыдущем году.

Стоимость сделок с государственными ценными бумагами за отчетный период снизилась на 30,7 миллиона ​​манатов или в 1,4 раза, до 68,323 миллиона манатов.