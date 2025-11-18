Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
МСЭ готово поддержать Азербайджан в реализации спутниковых и цифровых проектов (Эксклюзив)

Экономика Материалы 18 ноября 2025 16:17 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Международный союз электросвязи (МСЭ) открыт к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере спутниковых технологий и цифровизации транспортных коридоров.

Об этом во вторник Trend заявил директор Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU Radiocommunication Bureau) Марио Маниевич в кулуарах Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций в Баку.

По его словам, Бюро занимается вопросами радиочастотного спектра, спутниковых орбит, мобильной связи и всеми ключевыми аспектами беспроводных коммуникаций.

«Мы помогаем каждой стране, включая Азербайджан, реализовывать их проекты в сфере связи и открыты к тому, чтобы помочь в любом проекте, который Азербайджан захочет реализовать», — сказал директор Бюро.

Отвечая на вопрос о возможном участии МСЭ в цифровизации Среднего коридора, он отметил, что организация уже работает с современными транспортными системами, включая высокоскоростные маршруты и коридоры.

По его словам, стандарты 5G уже обеспечивают многие необходимые возможности, а будущие стандарты 6G полностью закроют существующие технологические пробелы.

