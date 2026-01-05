Президент Ильхам Алиев: Одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем

БАКУ/Trend/- Считаю, что одним из событий большой важности является наше стратегическое партнерство с Китаем. В прошлом году во время моего государственного визита в Китай была подписана Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, и это можно считать огромным успехом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил 5 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что Китай является одной из ведущих стран мира, глава государства отметил, что эти политические рамки, политическая платформа, безусловно, могут рассматриваться как проявление нашей успешной дипломатии.