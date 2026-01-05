Президент Ильхам Алиев: Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение

БАКУ/Trend/- Наше членство в организации D-8 расцениваю как большое достижение. Ведь эта организация была создана около 30 лет назад, и с момента своего основания не принимала в свои ряды новых членов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 5 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Подчеркнув, что Азербайджан является единственным новым членом организации D-8, объединяющей крупнейшие страны мусульманского мира, глава государства сказал: «Общая численность населения стран, объединенных в этой организации, превышает миллиард человек, а их совокупная экономика составляет более четырех триллионов. Азербайджан не может считаться крупной страной ни по численности населения, ни по экономике. Наше официальное участие там, конечно же, является признаком уважения к нам и результатом проводимой нами независимой политики. И мы немедленно приступили к активной работе».