Зангезурский коридор (TRIPP) усилит торговые пути между Европой и Центральной Азией - взгляд из Италии

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора (TRIPP) поможет улучшить торговые пути между Европой и Центральной Азией.

Об этом заявил Trend итальянский экономический и геополитический эксперт Доменико Летиция.

"8 августа 2025 года стало исторической вехой в отношениях между Азербайджаном и Арменией с подписанием Совместной декларации в Вашингтоне. Это событие представляет собой важный шаг к стабилизации ситуации на Южном Кавказе и укреплению европейской безопасности, ставя Азербайджан в центр новой региональной геополитической архитектуры", - подчеркнул он.

Наш собеседник отметил, что Совместная декларация относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне, подписанная 8 августа между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, является ключевым шагом на пути нормализации отношений между двумя странами.

"Основные задачи включают: инициацию мирного договора - стороны согласовали предварительный текст договора о мире и межгосударственных отношениях с обязательством двигаться к его окончательному подписанию и ратификации; ликвидацию Минской группы ОБСЕ - подписано совместное обращение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, что знаменует начало новой фазы прямых отношений между двумя странами; открытие Зангезурского коридора (TRIPP) - стороны договорились о сотрудничестве в открытии стратегического коридора через Армению, который свяжет Азербайджан с его эксклавом Нахчываном, а затем с Турцией, способствуя торговле и региональной связанности", - пояснил Летиция.

По словам итальянского эксперта, эти достижения ставят Азербайджан в ключевое положение для содействия стабильности и сотрудничеству в Южном Кавказе, укрепляя его международный авторитет и уважение к международному праву.

Он также отметил, что создание Стратегической рабочей группы Азербайджан-США представляет собой важный этап в двустороннем сотрудничестве с серьезными последствиями для региональной безопасности и экономического взаимодействия.

"Эта группа будет сосредоточена на: региональной безопасности - сотрудничество в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм, распространение ядерного оружия и незаконный трафик, повышая способность Азербайджана обеспечивать безопасность в Каспийском регионе и на Кавказе; экономическом сотрудничестве - продвижении инвестиций и развитии инфраструктуры, особенно через Зангезурский коридор (TRIPP), который улучшит торговые пути между Европой и Центральной Азией; институциональном укреплении - поддержке демократических реформ и строительстве институтов, консолидируя западные ценности и уважение к международным нормам", - добавил Летиция.

Эксперт считает, что эта синергия подчеркивает общую приверженность Азербайджана и США продвижению стабильности, процветания и демократических ценностей в регионе.

"Прямое участие Президента США Дональда Трампа оказало решающее влияние на содействие соглашению между Азербайджаном и Арменией. Его посредничество ускорило переговорный процесс (наличие сильного и беспристрастного руководства позволило преодолеть исторические препятствия и достичь консенсуса по сложным вопросам), укрепило легитимность соглашения (поддержка США придает международный авторитет соглашению, побуждая других региональных акторов поддерживать мирный процесс), сократило влияние внешних игроков (американская инициатива помогла сбалансировать влияние региональных держав, таких как Россия, способствуя порядку, основанному на правилах, и уважению национального суверенитета)", - подчеркнул он.

В этом контексте эксперт отметил, что Азербайджан выступает как надежный стратегический партнер, приверженный продвижению мира и регионального сотрудничества в соответствии с принципами международного права и западными ценностями.

"Совместная декларация от 8 августа 2025 года представляет собой важный шаг к стабилизации Южного Кавказа, при этом Азербайджан занимает центральную роль в продвижении европейской и региональной безопасности. Сотрудничество с Соединенными Штатами дополнительно укрепляет эту позицию, подчеркивая важность синергии, основанной на общих ценностях и уважении международных норм", - заключил Доменико Летиция.