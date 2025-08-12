Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 августа

Экономика Материалы 12 августа 2025 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 августа

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 августа.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9768 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0418 маната, 100 российских рублей - 2.1378 маната.

Кoд Курс
USD 1,7
EUR 1,9768
AUD 1,1076
BYN 0,5774
BGN 1,0103
AED 0,4628
KRW 0,1224
CZK 0,0808
CNY 0,2365
DKK 0,2649
GEL 0,6311
HKD 0,2166
INR 0,0194
GBP 2,2847
IRR 0,0294
SEK 0,1765
CHF 2,0963
ILS 0,4982
CAD 1,2342
KWD 5,5605
KZT 0,3125
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,4996
MDL 0,1017
NOK 0,1665
UZS 0,0135
PKR 0,599
PLN 0,4645
RON 0,3903
RUB 2,1378
RSD 0,0169
SGD 1,3224
SAR 0,453
xdr 2,3225
TRY 0,0418
TMT 0,4857
UAH 0,0411
JPY 1,146
NZD 1,0096
