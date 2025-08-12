Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 августа.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9768 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0418 маната, 100 российских рублей - 2.1378 маната.
|Кoд
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9768
|AUD
|1,1076
|BYN
|0,5774
|BGN
|1,0103
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1224
|CZK
|0,0808
|CNY
|0,2365
|DKK
|0,2649
|GEL
|0,6311
|HKD
|0,2166
|INR
|0,0194
|GBP
|2,2847
|IRR
|0,0294
|SEK
|0,1765
|CHF
|2,0963
|ILS
|0,4982
|CAD
|1,2342
|KWD
|5,5605
|KZT
|0,3125
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,4996
|MDL
|0,1017
|NOK
|0,1665
|UZS
|0,0135
|PKR
|0,599
|PLN
|0,4645
|RON
|0,3903
|RUB
|2,1378
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3224
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3225
|TRY
|0,0418
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0411
|JPY
|1,146
|NZD
|1,0096