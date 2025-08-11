Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 августа

Экономика Материалы 11 августа 2025 09:18 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 августа.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9842 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0417 маната, 100 российских рублей – 2,1251 маната.

Кoд

Курс

USD

1,7

EUR

1,9842

AUD

1,1091

BYN

0,5774

BGN

1,0127

AED

0,4628

KRW

0,1224

CZK

0,0812

CNY

0,2368

DKK

0,2658

GEL

0,631

HKD

0,2166

INR

0,0194

GBP

2,2893

IRR

0,0294

SEK

0,178

CHF

2,108

ILS

0,496

CAD

1,2362

KWD

5,5645

KZT

0,3144

QAR

0,4664

KGS

0,0195

HUF

0,5019

MDL

0,1011

NOK

0,1655

UZS

0,0134

PKR

0,5991

PLN

0,4674

RON

0,3917

RUB

2,1251

RSD

0,0169

SGD

1,3242

SAR

0,4529

xdr

2,3217

TRY

0,0417

TMT

0,4857

UAH

0,041

JPY

1,1526

NZD

1,0118
