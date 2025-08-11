Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 августа

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 августа.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9842 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0417 маната, 100 российских рублей – 2,1251 маната.
|
Кoд
|
Курс
|
USD
|
1,7
|
EUR
|
1,9842
|
AUD
|
1,1091
|
BYN
|
0,5774
|
BGN
|
1,0127
|
AED
|
0,4628
|
KRW
|
0,1224
|
CZK
|
0,0812
|
CNY
|
0,2368
|
DKK
|
0,2658
|
GEL
|
0,631
|
HKD
|
0,2166
|
INR
|
0,0194
|
GBP
|
2,2893
|
IRR
|
0,0294
|
SEK
|
0,178
|
CHF
|
2,108
|
ILS
|
0,496
|
CAD
|
1,2362
|
KWD
|
5,5645
|
KZT
|
0,3144
|
QAR
|
0,4664
|
KGS
|
0,0195
|
HUF
|
0,5019
|
MDL
|
0,1011
|
NOK
|
0,1655
|
UZS
|
0,0134
|
PKR
|
0,5991
|
PLN
|
0,4674
|
RON
|
0,3917
|
RUB
|
2,1251
|
RSD
|
0,0169
|
SGD
|
1,3242
|
SAR
|
0,4529
|
xdr
|
2,3217
|
TRY
|
0,0417
|
TMT
|
0,4857
|
UAH
|
0,041
|
JPY
|
1,1526
|
NZD
|
1,0118