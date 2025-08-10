Немецкая компания спрогнозировала бюджетный баланс стран Южного Кавказа до 2031 г.

БАКУ / Trend/ - Стали известны данные о бюджетном балансе по отношению к ВВП стран Кавказа в период с 2020 по 2030 годы.

Об этом сообщили Trend в немецкой компании, специализирующейся на рыночных и потребительских данных Statista.

Согласно данным, в 2024 году бюджет Азербайджана демонстрировал профицит на уровне 3,23% ВВП, однако уже в 2025 году ожидается переход к дефициту в размере 1,4%. К 2030 году дефицит, согласно прогнозу, достигнет 1,8%.

В Грузии в 2024 году дефицит составил 2,3%, в 2025 - 2,56%, а в 2030-м, по прогнозам, достигнет 2,22%.

Кроме того, в Армении в том же году бюджетный баланс составлял 4,8%, а в 2025 году, по ожиданиям, увеличится до 5,5%.

Как ранее сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана, в январе-мае 2025 года в стране было произведено валового внутреннего продукта на сумму 50 099,5 миллиона манатов, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики сократилась на 3,0%, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 3,9%.

"Структура ВВП по отраслям распределилась следующим образом:

36,2% - промышленность

9,9% - торговля и ремонт транспортных средств

7,0% - транспорт и складское хозяйство

6,2% - строительство

4,0% - сельское, лесное хозяйство и рыболовство

2,8% - размещение туристов и общественное питание

1,8% - информация и связь

21,7% - прочие отрасли

10,4% - чистые налоги на продукты и импорт.

ВВП на душу населения за указанный период составил 4 896,1 маната",- отметили в Госкомстате.